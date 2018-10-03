В Тамбове объявлено о начале отопительного сезона

Тамбов, , 17:11 — REGNUM В Тамбове 5 октября начнется отопительный режим. Уже подписано соответствующее постановление, сообщила 3 октября пресс-служба городской администрации. Закончить пуско-наладочные работы планируется до 17 октября.

«Рекомендовано начать подачу теплоносителя в многоквартирные и иные жилые дома с 5 октября», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что отопительный сезон 2017−2018 годов в Тамбове прошел без значительных сбоев. Проблемы были только с внутридомовыми системами отопления. В частности, достаточно много было повреждений и разрытий. При этом жалоб на длительное отключение тепла не было.

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ИА REGNUM напоминает, что соседние регионы уже начали подачу тепла. Так, в Рязани тепло в дома начало поступать еще 25 сентября.

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