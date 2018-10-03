Мурманский полигон ждет первую партию отходов

Мурманск, , 17:00 — REGNUM Мурманский региональный оператор по обращению с ТКО АО «Управление отходами» получил лицензию на на осуществление деятельности по сбору, транспортированию и утилизации отходов на территории области. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе компании.

«Получение лицензии фактически означает начало работы новой системы обращения с ТКО в Мурманской области. Первые тонны ТКО Экотехнопарк примет на обработку уже в ближайшие дни», — сообщили в акционерном обществе.

Напомним, в настоящее время в Кольском районе Мурманской области уже построен Экотехнопарк включающий в себя Мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 180 тыс. тонн в год и полигон ТКО мощностью не менее 250 тыс. тонн в год. Концессионным соглашением так же предусмотрено создание трех мусороперегрузочных станций (МПС) в Североморске, Александровске и Заполярном.

Добавим, что в связи с открытием Экотехнопарка закроется крупнейшая в российском Заполярье свалка.

Напомним, в 2016 году в Мурманской области было выявлено более 300 объектов несанкционированного размещения отходов. Ежегодно в регионе образуется порядка 314 тысяч тонн ТКО.

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