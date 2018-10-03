Путин: В высоких ценах на нефть виноват Трамп

Москва, , 16:58 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заочно ответил президенту США Дональду Трампу на обвинение ОПЕК+ в росте мировых цен на нефть. Соответствующее заявление глава государства сделал сегодня, 3 октября, на форуме «Российская энергетическая неделя», который проходит в Москве.

В ходе пленарного заседания форума, Путин ответил на сделанное ранее заявление президента США Дональда Трампа о том, что ему крайне не нравятся текущие цены на нефть и виноваты в столь высоких ценах страны ОПЕК+.

Путин заявил, что на самом деле в высоких ценах на нефть прежде всего виновата администрация Трампа, которая демонстративно вышла из соглашения по иранскому атому, и вновь ввела санкции против Тегерана, тем самым осложнив доступ иранской нефти на рынок.

Глава государства отметил, что в Хельсинки он очень плодотворно пообщался с Трампом, но ответственность за происходящие в мире вредные для экономики процессы лежим именно на Трампе.

«Если бы мы затронули с ним тему, которую сейчас обсуждаем, то я бы ему сказал, что «если ты хочешь найти виновника роста цен, Дональд, тебе надо посмотреться в зеркало», — иронично отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Москва может нарастить добычу ещё на 200−300 тысяч баррелей в сутки. В целом Путин считает разумной цену на нефть в диапазоне $65−75 за баррель.