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Литва намерена на 30% снизить потребность в импорте электроэнергии к 2025 г

Экономика

Для этого разрабатывается национальная модель развития возобновляемой энергетики

Литва намерена на 30% снизить потребность в импорте электроэнергии к 2025 г
Зеленая энергетика

Вильнюс, 3 октября 2018, 16:46 — REGNUM  К 2025 году импорт электроэнергии в Литву должен сократиться на 30%, а электроэнергия, вырабатываемая на возобновляемых источниках должна составлять 5 тераватт-часов, что в два раза превышает показатель генерации из таких источников на 2018 год. Такое решение сегодня, 3 октября, приняло правительство Литвы, которое утвердило вехи новой национальной модели возобновляемой энергетики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общий смысл документа сводится к необходимости разработки целого комплекса мер по стимулированию и поощрению роста возобновляемой энергетики. Власти Литвы декларируют как поддержку частному сектору, готовому развивать ветропарки и парки солнечных батарей, так и жителям, устанавливающие генераторы возобновляемой энергии для своих нужд.

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Экономика Литвы
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