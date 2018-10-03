«Экономические проблемы РФ вызваны не санкциями, а работой правительства»

Москва, , 17:02 — REGNUM Пока правительство РФ не изменит своей экономической политики, проблем у страны будет становиться всё больше, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, который заявил, что первый квартал 2019 года будет непростым.

«Первый квартал будет очень тяжёлым, потому что, если в результате экономического кризиса идиоты повышают налоги, то идиотам от этого — счастье, а у всех остальных — большие трудности, — сказал Делягин. — Так что в этом отношении господин Орешкин абсолютно прав. Но поскольку Орешкина явно не будут увольнять, то, я думаю, что проблемы сохранятся не только в первом, но и в следующем квартале. Просто потому, что правительство останется тем же самым. Банк России останется тем же самым. Политику они будут проводить ту же самую. И, пока эту политику не изменят, трудности у страны будут только нарастать. И даже если президент США Дональд Трамп извинится и отменит все санкции и возместит весь ущерб, то на состояние РФ это не повлияет, потому что западные санкции и торговые войны — это только 10% наших трудностей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 октября министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что первый квартал 2019 года будет непростым.

«После краткосрочного переходного периода, по нашим оценкам, это первый, максимум второй квартал следующего года, когда темпы роста снизятся, а инфляция повысится, реализация нацпроектов, в целом адаптация экономики к новым условиям будут позволять постепенно повышать темпы экономического роста. Это именно то, что у нас и заложено в прогнозе», — сказал Орешкин.

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