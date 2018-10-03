Власти Литвы дали старт созданию единого газового рынка Прибалтики

Вильнюс, , 16:41 — REGNUM Министерство энергетики Литвы и другие профильные органы должны начать разработку законопроектов и регулирующих актов в рамках подготовки к появлению единого газового рынка стран Прибалтики и Финляндии. Такое решение сегодня, 3 октября, приняло правительство Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Намерение создать такой рынок ранее одобряли власти всех четырёх государств, однако для его функционирования недостаточно регулирующих норм, также необходимо привести законодательства стран Прибалтики и Финляндии в одну норму. Согласование нормативных актов между странами ещё не началось, однако в Литве рассчитывают, что единый рынок может появиться в течение ближайших несколько лет.

Если такой рынок в итоге появится, это станет первым прецедентом в Европе.