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Власти Литвы дали старт созданию единого газового рынка Прибалтики

Экономика

Правительство Литвы одобрило разработку нормативов для дальнейшего создания единого газового рынка стран Прибалтики и Финляндии

Вильнюс, 3 октября 2018, 16:41 — REGNUM  Министерство энергетики Литвы и другие профильные органы должны начать разработку законопроектов и регулирующих актов в рамках подготовки к появлению единого газового рынка стран Прибалтики и Финляндии. Такое решение сегодня, 3 октября, приняло правительство Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Намерение создать такой рынок ранее одобряли власти всех четырёх государств, однако для его функционирования недостаточно регулирующих норм, также необходимо привести законодательства стран Прибалтики и Финляндии в одну норму. Согласование нормативных актов между странами ещё не началось, однако в Литве рассчитывают, что единый рынок может появиться в течение ближайших несколько лет.

Если такой рынок в итоге появится, это станет первым прецедентом в Европе.

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Энергетика
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