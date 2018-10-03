Налоговое администрирование в РФ переросло в налоговый беспредел – Делягин

Москва, , 16:41 — REGNUM В РФ экономический рост не сопровождается развитием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 3 октября экономист директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который заявил, что увеличение доходов региональных бюджетов говорит об улучшении экономической ситуации в стране.

«Если господин Силуанов говорит, что поступления в региональные бюджеты растут, значит так, наверное, и есть, — сказал Делягин. — Он лучше других должен знать эту ситуацию. Другое дело, что он назвал две совершенно разные причины. Первая — это экономический рост и второе — улучшение администрирования. Сейчас мы имеем ситуацию, когда улучшение администрирования, за которое справедливо хвалили налоговую службу, в ряде случаев перерастает в совершеннейший беспредел».

Кроме того, Делягин отметил, что в РФ наблюдается усиление налогового давления.

«Ну и, наконец, самое главное — экономический рост бывает разным, — добавил он. — Ещё в первой половине «нулевых» уже говорили о росте без развития. Если нефть поднимается в цене, то в страну приходит больше денег, и они приходят не только в Москву. Только господин Силуанов и правительство Медведева здесь вообще ни при чём. Правительство РФ сделало так, что нефтедоллары России почти не достаются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 октября министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что доходы в бюджеты субъектов РФ растут и это свидетельствует об улучшении экономической ситуации и росте эффективности администрирования налоговых сборов.

«Несколько слов о бюджетах субъектов РФ: они исполнены с достаточно устойчивыми темпами роста доходов. Только по налогу на прибыль темпы роста составили 11%, а по НДФЛ — 8%. В этом году темпы значительно выше. По налогу на прибыль 17%, а по НДФЛ — 12%», — заявил Силуанов.

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