Госдуме предлагают расширить права ЦБ по передаче финансовых сообщений

Москва, , 16:30 — REGNUM Законопроект, направленный на расширение прав Центробанка РФ по передаче финансовых сообщений, внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Сегодня Центробанк может оказывать платные услуги по передаче финансовых сообщений юрлицам, которые обслуживаются в банках. Такие же услуги регулятор вправе оказывать и нерезидентам РФ — в том числе, иностранным банкам.

Авторы инициативы предлагают расширить возможности ЦБ в части услуг по передаче финансовых сообщений. Так, если закон будет принят, Центробанк сможет передавать финансовые сообщения как для юрлиц-резидентов РФ, а также для тех юрлиц, законом которого расширяет возможность предоставления Банком России услуг по передаче финансовых сообщений для юридических лиц, личным законом которых является право Российской Федерации, а также юрлицам, личным законом которых является право иностранного государства — другими словам, компаниям, зарегистрированным за пределами РФ и подчиняющимся законодательству другой страны.