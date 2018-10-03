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Эксперт: цены на нефть растут из-за вмешательства администрации США

Экономика

Рост цен на нефть – последствие попытки администрации США ввести «ручное управление» в этой сфере, отмечает глава Нефтяного Петербурга Олег Ашихмин

Эксперт: цены на нефть растут из-за вмешательства администрации США
Jason Hickey
«Вмешательство». Обложка одноимённого альбома Pink Floyd

Санкт-Петербург, 3 октября 2018, 16:22 — REGNUM  Цены на нефть выросли вследствие вмешательства со стороны администрации США, в долгосрочной перспективе при отказе от использования политических инструментов цены должны снизиться, и это пойдет на пользу российскому внутреннему рынку, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 3 октября, глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин, комментируя заявление Владимира Путина о причинах роста цен на нефть.

Как сообщалось ранее, президент России заявил, что посоветовал бы Дональду Трампу в поисках виновного в росте цен на нефть «посмотреть в зеркало».

«Лучше не вмешиваться в рыночные процессы, не пытаться получить какие-то конкурентные преимущества за счет политических инструментов и не пытаться регулировать цены на нефть, это до добра не доводит», — сказал Путин.

Могу только согласиться с президентом. Цены однозначно выросли из-за вмешательства со стороны администрации США. Это их влияние, их попытка вмешаться в экономические процессы своим «ручным управлением».

В долгосрочной перспективе цены должны вновь снизиться. Нынешняя ситуация создана искусственно. Как только политические инструменты перестанут использоваться, ситуация вернется в рыночный режим, и цены снизятся.

Это снижение благотворно повлияет и на наш внутренний рынок нефтепродуктов. Наши нефтяники заинтересованы в прибыли, при высоких ценах их интересует в первую очередь экспорт. Отсюда дефицит на внутреннем рынке при отсутствии механизмов по снижению оптовых цен и искусственной заморозке розничных. Снижение цены на нефть пойдет нам на пользу.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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