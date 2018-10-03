В Челябинске приступили к строительству кислородной станции

Челябинск, , 16:10 — REGNUM Кислородная станция производительностью 10 тыс. м3/час разместится на площадке Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ), в настоящее время строители ведут работы на нулевом цикле, сообщает 3 октября пресс-служба Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

«Новая станция обеспечит существующие и перспективные потребности завода в продуктах разделения воздуха. Это особенно важно с учетом реализуемой в настоящий момент комплексной инвестиционной программы по увеличению объемов производства цинка до 200 тысяч тонн в год», — сообщил генеральный директор ЧЦЗ Павел Избрехт.

Он подчеркнул, что объем инвестиций в новое производство составит ориентировочно 1,6 млрд рублей.

Кислород в производстве ПАО «ЧЦЗ» необходим для обогащения воздуха, подаваемого в печи для обжига цинковых концентратов.

На предприятии отметили, что вопрос о новой станции возник еще в 1995 году, однако реализация важного проекта стала возможной только сейчас, после вхождения завода в состав УГМК. Объект планируют сдать в конце 2019 года.