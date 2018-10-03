Ремонт по-калининградски: отремонтированные дороги тонут после дождя

Калининград, , 16:00 — REGNUM В Калининграде после дождя сегодня, 3 октября, под водой оказались улицы, которые недавно отремонтировали и приводили в пример, как образцовые, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Под водой оказались недавно отремонтированная улица Гагарина, Ленинский проспект, который усиленно ремонтировали к Чемпионату мира по футболу, и который тонет уже не первый раз, проспект Калинина, который отремонтировали лишь в 2017 году. О том, что ливневые системы работают неудовлетворительно — дождь не был очень сильным и нерядовым, хоть МЧС и объявило штормовое предупреждение — говорят и затопленные другие улицы, не только те, которые отремонтировали.

Так, в социальных сетях активно комментируют видео, на котором дети вынуждены добираться до школы на улице Барклая де Толли, перелезая школьный забор — подход по дороге к учебному заведению полностью затоплен.

По улице Сергеева вода настолько поднялась, что стала заливать тротуар — улицу Пролетарскую пройти невозможно, а проезд на автомобиле чреват поломкой автотраспорта прямо посреди потопа.

Глава Калининграда Алексей Силанов 25 сентября на оперативном совещании в горадминистрации заявил, что считает справедливыми упрёки граждан, которые недовольны качеством ремонта дорог. В 2018 году на ремонт и содержание дорог города в общей сложности будет потрачено 1,548 млрд рублей.

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