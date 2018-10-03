Шахтеры Донецкой области Украины перекрыли трассу «Донецк-Днепр»

Киев, , 15:58 — REGNUM Профсоюзы и депутаты Верховной Рады критикуют правительство Украины за то, что довели ситуацию на государственных угольных предприятиях до критического положения.

Так, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что кабмин Владимира Гройсмана нарастил долги по зарплатам перед шахтерами до $42,4 млн.

«Критическое состояние в угольной отрасли приобретает затяжной характер. На конец сентября задолженность работникам государственных угольных предприятий по заработной плате составила 685 млн 550 тыс. грн. (24,2 млн долл.). Если учитывать месячный фонд зарплаты за сентябрь, то долг составит около 1 млрд 200 млн грн. В это время, хаотические действия Минэнергоугля по погашению существующей задолженности больше напоминают конвульсии, а не профессиональное управление угольной промышленностью», — написал Волынец на своей странице в Фейсбук.

Он сообщил, что 3 октября горняки шахты «Котляревская» (госпредприятия «Селидовуголь») перекрыли автомагистраль «Днепр — Донецк».

«Шахтеры пошли на такие действия, потому что в течение трех дней они выражают свой протест в связи с невыплатой задолженности по зарплате, а из Министерства энергетики и угольной промышленности нет никакого реагирования… Задолженность перед шахтерами ГП «Селидовуголь» составляет 259 млн грн (9,1 млн долл.) с учетом за сентябрь», — добавил Волынец.

В свою очередь депутат от фракции «Оппозиционный блок» Сергей Сажко обвинил правительство в организации «голодных игр» для шахтеров. Он напомнил, что еще в июле премьер-министр Гройсман взял под личный контроль проблему погашения долгов перед горняками.

«В министерстве энергетики нам с представителями профсоюзов пообещали погасить всю задолженность до Дня шахтера. Но денег на шахтах как не было, так и нет. По факту — парламент проголосовал за законопроект №8362 о выделении госшахтам 1,4 млрд грн. еще в июле, но предусмотренные настоящим законом деньги на предприятия так и не поступили. Зарплатный долг не выплачен и только растет», — сказал Сажко.

Он напомнил, что рабочие госшахт не имеют возможности платить за «заоблачные коммунальные тарифы» и кормить семьи.

«Министр приехал в Селидово, пару часов побыл на шахте, надавал очередных обещаний и уехал. В такой ситуации, в которой сейчас оказались предприятия в моем округе, он на этих шахтах должен жить… Вы только вдумайтесь: более 6000 семей четвертый месяц остаются без зарплаты. На календаре 3 октября, а горнякам бросили очередную подачку в размере 28% за июнь», — отметил Сажко.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Верховная Рада приняла закон №8362 о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли. Он предусматривает выделение 50 млн долл на угольную отрасль и погашение долгов по зарплатам перед шахтерами. В августе президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

20 июня на заседании правительства премьер Гройсман поручил профильным ведомствам выработать решения относительно погашения задолженности по выплате зарплаты шахтерам, а также сообщил, что будет инициировать проверку всей государственной угольной отрасли.

Напомним, за первый квартал 2018 года Украина нарастила импорт каменного угля и антрацита на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,4 млн тонн, сообщила государственная фискальная служба Украины. В денежном выражении импорт угля на Украину за январь-апрель составил $1,43 млрд, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Главным поставщиком угля на Украину остаётся Россия, на которую приходится 64,08% импорта. За первый квартал 2018 года Киев закупил российского угля на $643,58 млн. Поставки из США составили 28,7% украинского импорта ($288,4 млн), из Канады — 4,8% ($48,4 млн), из других стран — 2,39% ($24 млн).