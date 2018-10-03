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Ростерминалуголь перевалил на экспорт 15,4 млн тонн угля за три квартала

Экономика

За этот период было выгружено почти 214 тысяч вагонов

Ростерминалуголь перевалил на экспорт 15,4 млн тонн угля за три квартала
Иван Шилов © ИА REGNUM
Уголь

Кингисепп, Ленинградская область, 3 октября 2018, 15:49 — REGNUM  Объем перевалки угля на экспорт через крупнейший в европейской части России специализированный угольный терминал составил 15,4 млн тонн за три квартала 2018 года, сообщает 3 октября пресс-служба компании «Ростерминалуголь».

"С января по сентябрь на терминале было выгружено 213 925 вагонов, доставивших в порт 15,3 млн тонн угля. У причалов было обработано 218 судов, средняя судовая партия составила 70,7 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

В сентябре объем перевалки составил 1,48 млн тонн угля. За месяц предприятие обработало 22 судна и выгрузило 20,9 тыс. единиц подвижного состава. При этом максимальная выгрузка на тандемном вагоноопрокидывателе № 2 за сутки с 29 по 30 сентября составила рекордные 822 вагона.

Отмечается, что в настоящее время АО «Ростерминалуголь» ведет замену тандемного вагоноопрокидывателя № 1, что предусмотрено программой дальнейшего технического перевооружения предприятия. Инвестиции в этот проект превышают 500 млн рублей, ввести в строй новый комплекс планируется до конца года.

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Угледобывающая промышленность
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