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Путин: Россия должна увеличить присутствие на мировом рынке угля

Экономика

Спрос на уголь постоянно растет, особенно это заметно на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона

Москва, 3 октября 2018, 15:43 — REGNUM  Поскольку в мире продолжает устойчиво расти спрос на уголь, Россия должна закрепиться и увеличить свое присутствие на рынке этого вида сырья. Об этом 3 октября в ходе своего выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели в Москве заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, «еще десять лет назад в перспективность поставок этого энергоносителя мало кто верил», однако сейчас спрос на уголь постоянно растет, особенно это заметно на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Для России крайне важно закрепиться и увеличить свое присутствие на этом динамичном рынке», — подчеркнул глава российского государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что необходимость строительства газопровода «Северный поток — 2» связана с увеличением потребления газа в странах Евросоюза.

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