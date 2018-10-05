Как Китаю принять «Силу Сибири»? Планы развития энергетики Поднебесной

Пекин, , 03:04 — REGNUM Чтобы понять перспективы сотрудничества России и Китая в газовой области, стоит внимательно присмотреться к состоянию и структуре китайской энергетики. Какие задачи ставит перед энергогенерирующими мощностями Китая имеющийся на сегодняшний день план развития и как Китай может воспользоваться поставками газа из России с максимальной эффективностью, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Газ — сложный энергоноситель, его, в отличие от того же угля не сложишь аккуратной кучей до момента востребования. Нельзя поставить газ потребителю, просто протянув трубу от месторождения до искомой точки, требуется также создать инфраструктуру, включая такие важные ее элементы, как подземные газовые хранилища и распределительные сети. Строительство необходимого для приема газа хозяйства занимает годы если речь идет о существенных объемах поставок.

Поэтому говорить о том, что «Сила Сибири» сразу выводит Россию в лидеры поставок газа в Китай, совершенно не корректно. Заявка в этом направлении сделана, работа ведется, но мяч теперь на китайской стороне. И от того, как Пекин обеспечит прием российского газа, одновременно корректируя процесс распределения тепла и электроэнергии от ТЭЦ до потребителей, зависит скорость наращивания объемов поставки. Как же обстоят дела в планировании с китайской стороны?

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