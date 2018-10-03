Темпы укрепление рубля замедляются

Москва, , 15:35 — REGNUM Корреляция российского рубля с нефтью начала возобновляться после отказа (несомненно, временного) российского Минфина от покупок валюты в рамках бюджетного правила, что способствовало укреплению рубля вслед за ростом нефти. Нефтяные котировки достигли уровня $85,54 за баррель Brent, достигнув значений уровня ноября 2014 года, чему способствует напряженная ситуация вокруг Ирана, и отсутствие ИА REGNUM договоренностей между Трампом и ОПЕК, заявила корреспонденту эксперт «Международного Финансового Центра» Ольга Прохорова.

«Пара USD/RUR прибавляет +0,04% за сутки и торгуется на отметке 65,51 рубля за доллар, EUR/RUB +0,23% за сутки и торгуется на уровне 75,77 рубля за евро. Но после принятия решения ФРС по ставкам темпы укрепление рубля против доллара США стали замедляться, и, скорее всего, данная тенденция будет набирать силу», — считает эксперт.

Потенциал укрепления рубля к доллару ограничен уровнем 64,40−64,70 рубля за доллар, с точки зрения технического анализа в этой зоне находится важный разворотный уровень, пробить который с первого раза рынку будет сложно.

«Даже в случае сохранения высоких цен на нефть рублю будет сложно перевесить фактор общего укрепления доллара в мире и риски обострения санкционных тем. Помешать продолжающемуся тренду укрепления рубля могут также возобновление покупок валюты Банком России», — полагает Прохорова.

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