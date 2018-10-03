Ставропольские власти заявляют: ситуация в Лермонтове под контролем

Ставрополь, , 15:28 — REGNUM Энергосистема города Лермонтова готова к зиме на 95%. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

По информации ведомства, с 1 октября по 1 ноября в Лермонтове работает комиссия по оценке готовности энергосистемы ЗАО «ЮЭК» к работе в осенне-зимний период 2018/19 годов, в состав которой вошли представители Ростехнадзора, министерства энергетики, промышленности и связи и администрации города. Работа находится под особым контролем, подчеркивают в ведомстве.

Ход работ находится под особым контролем в связи со сложившейся в городе ситуацией, отметил министр Виталий Хоценко на внутреннем совещании в министерстве.

По информации ведомства, сейчас готовность ЗАО «ЮЭК» к прохождению отопительного периода составляет 95%. В целом по электроэнергетическому комплексу выполнение плана мероприятий по подготовке к ОЗП составляет от 75% до 110%.

По поручению губернатора «продолжается работа по урегулированию финансово-экономической ситуации ЗАО «ЮЭК» и связанных с ним предприятий «Гидрометаллургический завод» и «Интермикс-мет». В связи с предстоящим запуском завода планируется ходатайствовать о реструктуризации задолженности за природный газ сроком на пять лет», подчеркнули в ведомстве.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, накануне в Лермонтове был введен режим ЧС — в связи с тем, что город из-за многомиллионных долгов ЗАО «ЮЭК» может остаться без тепла. Сегодня же стало известно, что Генпрокуратура РФ внесла представление губернатору края Владимиру Владимирову, так как властями «не принимаются надлежащие меры в рамках предоставленных полномочий».

Ситуация с долгами в Лермонтове — сейчас объем задолженности за газ достиг 318 млн рублей — складывалась не один месяц. Обострилась ситуация лишь после заявлений газовщиков об ограничении поставок в сентябре этого года.

Подобная ситуация сложилась и в Пятигорске. Объем долгов местной котельной за газ несколько меньше, но власти не исключают проблем при вхождении в отопительный сезон.

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