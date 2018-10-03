Интервал между поездами МЦК сократят до четырёх минут

Москва, , 15:25 — REGNUM На Московском центральном кольце (МЦК) планирует сократить интервал движения поездов. Перерыв между поездами-«Ласточками» уменьшится до четырёх минут, сообщили в РЖД.

МЦК было запущено в 2016 году, тогда интервалы между поездами составляли шесть минут. После ввода инновационных технологий в 2017 году в часы пик поезда курсировали раз в пять минут, в другое время интервал составлял 10 минут. В 2019 году планируется снизить перерыв между поездами до четырех минут.

Также пассажиров МЦК организуют более удобную связь с пригородными поездами. А до конца 2018 года планируется создать удобные пересадки на станции метро по принципу «Сухие ноги».

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Как сообщало ИА REGNUM, с октября на Московском центральном кольце (МЦК) началась подготовка к зиме. Готовить к зимним холодам будут и поезда, и машинистов. Так, 42 состава отправляют на техническое обслуживание. Предстоит проверить системы бортового управления «Ласточек» и техническое оборудование вагонов.

Развитие сюжета: На МЦК началась подготовка поездов и машинистов к зиме