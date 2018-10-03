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Граждане Италии стали больше зарабатывать и больше копить

Экономика

Доля «откладываемых» средств выросла на 1,1% до 8,6%

Рим, 3 октября 2018, 15:25 — REGNUM  Во втором квартале 2018 года средний располагаемый доход итальянских семей вырос на 1,3% в сравнении с показателями первого квартала, сообщили в национальной службе статистики Istat в среду, 3 октября.

При этом рост потребления за аналогичный период составил лишь 0,1%. Вместо того, чтобы тратить, жители страны стали копить: доля «откладываемых» средств выросла на 1,1% до 8,6%.

Статистики также сообщили, что налоговая нагрузка во втором квартале 2018 года составила 40,8% ВВП. Это меньше, чем во втором квартале 2017 года (41,4%), но больше, чем в первом квартале 2018 года (38,1%).

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Экономика Италии
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