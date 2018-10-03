Путин рассказал, зачем Евросоюзу нужен «Северный поток — 2»

Москва, , 15:17 — REGNUM Необходимость строительства газопровода «Северный поток — 2» связана с увеличением потребления газа в странах ЕС. Об этом в ходе форума «Российская энергетическая неделя» заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, «Северный поток — 2» является «чисто коммерческим проектом», который связан как с ростом потребления газа в ЕС, так и с падением добычи «голубого топлива» в европейских странах. Российский президент подчеркнул, что страны Евросоюза могут закупать газ «из других источников», однако следует иметь ввиду, что «американский сжиженный газ на европейском рынке примерно на 30% дороже нашего трубопроводного газа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев заявил, что проекты газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» жизненно необходимы странам Евросоюза, чтобы покрыть дополнительный спрос на газ.

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