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Большинство туристов, побывавших в Крыму, планируют туда вернуться

Экономика

Почти половина отдыхающих готовятся это сделать уже в следующем году

Большинство туристов, побывавших в Крыму, планируют туда вернуться
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Карадагский заповедник

Симферополь, 3 октября 2018, 15:14 — REGNUM  Большинство туристов, отдыхавших в Крыму, выразили желание вновь приехать к нам на полуостров в следующем году. Об этом 3 октября журналистам сообщил глава министерства курортов и туризма РК Вадим Волченко.

«Мы самостоятельно проводили соцопрос, обработав более трёх тысяч анкет. 93% планируют приехать в Крым на отдых снова, 45% хотят сделать это уже в следующем году, а 48% — в ближайшие пять лет», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Крыма хотят развивать на полуострове оздоровительный, событийный и гастрономический туризм, чтобы распределять поток отдыхающих почти на весь год, а не только на курортный сезон.

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Туризм в Крыму
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