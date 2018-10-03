Большинство туристов, побывавших в Крыму, планируют туда вернуться

Симферополь, , 15:14 — REGNUM Большинство туристов, отдыхавших в Крыму, выразили желание вновь приехать к нам на полуостров в следующем году. Об этом 3 октября журналистам сообщил глава министерства курортов и туризма РК Вадим Волченко.

«Мы самостоятельно проводили соцопрос, обработав более трёх тысяч анкет. 93% планируют приехать в Крым на отдых снова, 45% хотят сделать это уже в следующем году, а 48% — в ближайшие пять лет», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Крыма хотят развивать на полуострове оздоровительный, событийный и гастрономический туризм, чтобы распределять поток отдыхающих почти на весь год, а не только на курортный сезон.