Казахстан планирует восстановить добычу нефти в октябре

Москва, , 15:23 — REGNUM Нефтедобывающие предприятия Казахстана планируют восстановить уровень добычи нефти в октябре до 1,8 млн баррелей в сутки, сказал министр энергетики республики Каната Бозумбаева, отвечая на вопросы журналистов на Российской энергетической неделе, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, в настоящее время в Казахстане добывается 1,65 млрд баррелей в сутки. Сокращение связано с ремонтными работами.

Бозумбаев добавил, что в 2019 году суточную добычу нефти на месторождении Кашаган планируется увеличить до 370 тыс. баррелей, а в 2020 году — до 450 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2018 года в Казахстане добыто 52,9 млн тонн нефти, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. За отчетный период на месторождении Кашаган добыто 7,37 млн тонн.

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