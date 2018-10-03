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В Крыму хотят видеть больше туристов — не только летом, а весь год

Экономика

Власти считают, что круглогодичный формат благоприятно повлияет на местный сервис

В Крыму хотят видеть больше туристов — не только летом, а весь год
Марина Каширская © ИА REGNUM
Карадагский заповедник. Крым

Симферополь, 3 октября 2018, 15:11 — REGNUM  Для того, чтобы крымские средства размещения справлялись с потоком туристов, нагрузку, основная часть которой приходится на лето, необходимо распределять на весну и осень за счёт оздоровительного, событийного и гастрономического туризма. Такое мнение 3 октября журналистам высказал глава министерства курортов и туризма РК Вадим Волченко.

«В 2018 году курортный сезон прошёл исключительно успешно. В июле-августе загрузка средств размещения во многих регионах достигала практически 100%», — отметил чиновник.

По его мнению, максимальное число гостей, которых может принять полуостров, зависит от уровня развития инфраструктуры.

«Сейчас можно отремонтировать любой санаторий, но его не к чему будет подключить. Сети старые, 30 лет не ремонтировались. Инфраструктурные мощности в рамках реализации ФЦП развития Крыма для этого и создаются», — подчеркнул Вадим Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что с начала 2018 года республику посетило рекордное число туристов — свыше 6 миллионов.

«Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Убежден, что это не предел», — выразил уверенность руководитель региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Есть рекорд: свыше шести миллионов туристов с начала года посетили Крым

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Туризм в Крыму
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