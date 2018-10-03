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«Нафтогаз» обязали бесперебойно поставлять газ в отопительный сезон

Экономика

При наличии неоплаченной задолженности субъектов хозяйствования следует обеспечить реструктуризацию долгов

Киев, 3 октября 2018, 15:06 — REGNUM  Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» обеспечить бесперебойные поставки газа потребителям в отопительный сезон, который начнется в стране с 15 октября. Об этом со ссылкой на слова украинского премьер-министра Владимира Гройсмана сообщает УНН.

Отмечается, что компания «Нафтогаз» «вместе с операторами газотранспортных и газораспределительных систем» должна обеспечить бесперебойное снабжение в течение всего отопительного сезона. С этой целью руководству предприятия предложено до 15 октября заключить договоры «с субъектами хозяйствования».

Также Гройсман подчеркнул, что при наличии неоплаченной задолженности субъектов хозяйствования следует обеспечить реструктуризацию долгов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября польская энергокомпания PGNiG и украинская ERU заключили соглашение о поставках «Укртрансгазу» более 200 млн куб. м природного газа в отопительный сезон.

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