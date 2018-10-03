Путин: Спрос на нефть на мировом рынке будет расти

Москва, , 15:03 — REGNUM Спрос на нефть на мировом рынке в обозримом будущем будет расти. Это будет происходить в основном за счет потребителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сегодня, 3 октября, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», передает ТАСС.

Также, по его словам, в мире устойчиво растет спрос на уголь в мире и в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Угольная промышленность — это важное направление мировой энергетики, которое снова демонстрирует позитивную динамику, чем 10 лет назад.

Кроме того, лидер российского государства заявил, что Россия продолжит продвигать диалог нефтедобывающих стран. Это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильность этого рынка, и создать условия для устойчивого развития отрасли.

По мнению Путина, «обеспечить надежную энергетическую безопасность для всей планеты может только глобальное партнерство, работа по одинаковым для всех правилам и прозрачный, конструктивный диалог участников рынка без какой-либо политической подоплеки. «Правильность такого подхода подтверждает баланс спроса и предложения на нефтяном рынке, достигнутый благодаря соглашению с ОПЕК», — подчеркнул президент РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэнерго РФ Александр Новак 3 октября перед началом II Международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что мировые цены на нефть имеют потенциал роста. Этому способствует существующее неопределенности на нефтяном рынке. Окончательные тренды будут зависеть от ноября 2018 года.

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