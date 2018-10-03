Сделка ОПЕК+ добавила бюджету России 5 трлн рублей

Москва, , 14:54 — REGNUM Российский бюджет прирос более чем 5 трлн рублей благодаря соглашению ОПЕК+. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает 3 октября телеканал «Россия 24».

«Первоначальное соглашение о стабилизации цен на нефть принесло российскому бюджету более 5 трлн рублей», — сказал Дмитриев.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года страны ОПЕК и другие государства — экспортеры нефти договорились о сокращении добычи сырья. Участники сделки обязались вместе сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октяьря 2016 года.

В наибольшей степени добычу сократили Саудовская Аравия и Россия. Соглашение, которое дважды продлевалось, действует до конца 2018 года. С июля участники договора увеличивают добычу на 1 млн баррелей в сутки.

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