В Лермонтове Ставропольского края введен режим ЧС

Лермонтов, Ставропольский край, 3 октября 2018, 14:52 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Лермонтов Ставропольского края вечером 2 октября. Решение связано с угрозой срыва отопительного сезона в городе из-за долгов перед ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
«Режим ЧС ввели во вторник в 21:00 мск», — цитирует Интерфакс-Юг представителя горадминистрации Лермонтова.
Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности к ЧС накануне был введен в другом ставропольском городе — Пятигорске. Причина все та же — долги местного поставщика тепла за газ.
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