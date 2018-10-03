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В Лермонтове Ставропольского края введен режим ЧС

Экономика

Пятигорску – приготовиться

Лермонтов, Ставропольский край, 3 октября 2018, 14:52 — REGNUM  Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Лермонтов Ставропольского края вечером 2 октября. Решение связано с угрозой срыва отопительного сезона в городе из-за долгов перед ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

«Режим ЧС ввели во вторник в 21:00 мск», — цитирует Интерфакс-Юг представителя горадминистрации Лермонтова.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности к ЧС накануне был введен в другом ставропольском городе — Пятигорске. Причина все та же — долги местного поставщика тепла за газ.

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