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Омский завод произвёл 3,5-миллионную тонну высокооктановой добавки бензина

Экономика

Химическое производство успешно работает 23 года

Омск, 3 октября 2018, 14:51 — REGNUM  Цех по производству метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) на заводе «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») выпустил 3,5-миллионную тонну высокооктановой добавки к автомобильному топливу, сообщает 3 октября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что группа Титан освоила выпуск эфира одной из первых в России — еще в 1995 году. Тогда для этих целей было создано предприятие ЭКООЙЛ, на базе которого позднее разместилось производство добавок и сжиженных углеводородных газов (ВОД и СУГ).

К настоящему времени на предприятии трудится около 400 человек. За 23 года специалисты улучшили технологию выработки, улучшив его качество и снизив воздействие на окружающую среду.

Добавление МТБЭ повышает октановое число топлива и улучшает его экологические характеристики, значительно снижая содержание в автомобильных выхлопах продуктов неполного сгорания топлива, в том числе окиси углерода и углеводородов различного состава.

Ранее новочеркасский завод смазочных материалов (НЗСМ, входит в ГК «Титан») разработал импортозамещающую линейку комплексных литиевых смазок, которая позволяет увеличить срок службы эксплуатируемых механизмов в 1,5 раза.

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Химическая промышленность
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