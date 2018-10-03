Эксперт: Запрет на увольнение предпенсионеров — политическое заявление

Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Запрет на увольнение граждан предпенсионного возраста является скорее политическим заявлением о поддержке государством этих граждан, в реальности для бизнеса ничего не изменится, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 3 октября, уполномоченный по правам предпринимателя в Санкт-Петербурге Александр Абросимов, комментируя утверждение Советом Федерации уголовного наказания за увольнение предпенсионеров.

Ранее в среду Совет Федерации утвердил законопроект о введении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. Для нарушителей предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей или до 360 часов общественных работ.

Ничего неожиданного не произошло. Депутаты расширили одну из уже существовавших статей. Раньше нельзя было увольнять беременных и женщин с детьми. Теперь нельзя будет увольнять еще и предпенсионеров.

Для бизнеса ничего не изменится. Тех, кто работает нормально, и сейчас никто не увольняет, и впредь не будет. Если же человек не справляется со своими обязанностями, он будет законно уволен.

Этот законопроект — скорее, политическое заявление о поддержке граждан предпенсионного возраста со стороны государства. Хотя, конечно, обидно, что предпринимателей опять выставляют в роли крайних и самых непонимающих.