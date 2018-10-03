Реакторы ПАТЭС «Академик Ломоносов» загружены ядерным топливом

Мурманск, , 14:46 — REGNUM В Мурманске завершена загрузка топливом ядерных реакторов плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». Об этом корпорация Росатом сообщила в Twitter.

Напомним, загрузка ядерного топлива проходила на базе ФГУП «Атомфлот». В работах по загрузке 121 тепловыделяющей сборки задействовано более 40 специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года «Академик Ломоносов» будет отбуксирован в место постоянного базирования — Певек (Чукотский автономный округ, самый северный порт в мире), где сейчас создается необходимая береговая инфраструктура. В конце 2019 года планируется пуск и синхронизация с энергосистемой Чукотского автономного округа.

Отметим, что на «Академике Ломоносове» установлены две реакторные установки КЛТ-40С. Общая электрическая мощность станции составит 70 МВт.

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