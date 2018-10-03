Пенсионеры не составят конкуренцию молодёжи на рынке труда — Топилин

Москва, , 14:42 — REGNUM Министр труда РФ Максим Топилин не видит каких-либо рисков дефицита рабочих мест для молодёжи из-за появления на рынке труда большого количества людей старшего возраста после принятия закона о повышении пенсионного возраста. Об этом глава ведомства заявил 3 октября в ходе пленарного заседания Совета Федерации.

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Министр пояснил, что эти категории работников выбирают разные сектора экономики.

«Структура рынка труда, которая замещается лицами предпенсионного возраста и молодыми людьми, которые выходят на рынок, — она везде разная. То есть это разные сектора, которые занимаются лицами различных возрастов», — сказал Топилин.

При этом добавил, что, несмотря на то, что пока никаких рисков не видно, ситуация будет постоянно отслеживаться.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 октября, Совет Федерации одобрил закон, предполагающий изменения в пенсионной системе. Закон поддержали 149 парламентариев, против проголосовали пять, воздержались три. Ранее, 27 сентября, Госдума РФ приняла документ об изменении параметров пенсионного законодательства в третьем, окончательном чтении, существенно доработав его в соответствии с поправками, предложенными президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, согласно принятому закону, с 1 января 2019 года в течение шести лет пенсионный возраст для граждан РФ будет расти по году в год. Таким образом, к 2024 году женщины РФ будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

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