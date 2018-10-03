Михаил Хазин о новом кризисе: модель Сороса больше не работает

Москва, , 14:45 — REGNUM Кризис будет, но РФ способна выйти из него с экономическим ростом, заявил 3 октября экономист Михаил Хазин в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале Россия 1.

Он прокомментировал прогноз миллиардера Стэнли Дракенмиллера, ожидающего потрясения, которые превзойдут 2008 год.

«Была модель, которая позволяла разным добрым людям вроде Сороса, Дракенмиллера перераспределять в свою пользу 70% прибыли, которая образуется в экономике. Они молодцы — эту систему сделали, поддерживали. И проблема только в одном — она закончилась, больше не работает», — рассказал Хазин.

По его мнению, кризис 2008 года был всего-навсего приостановлен, и новые потрясения действительно предстоят. Однако Россия, подобно СССР вековой давности, способна их преодолеть:

«Да, кризис будет. Какого он будет масштаба, насколько он затронет нас — эта тема отдельная. Теоретически мы можем выйти из кризиса, как в 30-е годы наша страна, с экономическим ростом, и вообще все у нас будет хорошо. Но только при одном условии: если мы не будем в их системе существовать, как сейчас».

О новом кризисе заявил бывший соратник Джорджа Сороса, миллиардер-инвестор Стэнли Дракенмиллер. По его словам, эпицентром финансовой бури, которая «посрамит кризис» 2008 года, станут страны с развивающимися рынками.