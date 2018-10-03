Латвия будет возить контейнеры из Китая

Рига, , 14:31 — REGNUM Представители ООО «ЛДз логистика», дочернего предприятия «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз), подписали с компанией China Merchants договор о сотрудничестве в организации грузоперевозок из Китая в Латвию и из Латвии в Китай, сообщили агентству ЛETA в отделе корпоративной коммуникации ЛДз.

Примечательно, что представители «ЛДз логистика» подписали договор о сотрудничестве с логистической компанией Chine Merchants именно в Белоруссии, где находится индустриальный парк «Великий камень», в котором компания представлена как ведущий китайский инвестор. Договор предусматривает сотрудничество в организации перевозок грузов в латвийском направлении.

Как отметил после подписания договора председатель правления «ЛДз логистика» Гундарс Аболс, налаживавшееся десятилетиями сотрудничество с белорусской железной дорогой особенно активно развивалось в течение последнего года. В этом году все активнее используется грузовой экспресс Минск-Рига, который перевез уже больше 120 составов.

Из заявления компании следует, что заключенное соглашение предусматривает применение взаимовыгодных тарифов на товары и услуги и сотрудничество в рамках проекта «Великий камень», развитие грузоперевозок из Латвии в Китай и из Китая в Латвию, а также транзитных перевозок с использованием мультимодальных транспортных услуг.

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Как уже ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре представители китайского холдинга CMG, посетив управление Рижского свободного порта, подписали договоры о стратегическом партнерстве, которое предусматривает сотрудничество в транзите грузов. На лицо пошаговая имплементация плана по вовлечению Белоруссии и Латвии в транзит китайских грузов в Европу.