Латвия договорилась с Россией «дружить» против Литвы

Рига, , 14:21 — REGNUM Латвия начинает строить свой собственный терминал для приема сжиженного газа, несмотря на то, что в регионе уже есть такой терминал, сообщает новостной латвийский портал Vesti.lv.

Напомним, что такой терминал уже находится в Литве в г. Клайпеде, однако Литва не стремится и не хочет иметь дел с Россией, а особенно с российским газом. Со стороны же Латвии была проведена детальная работа, по итогам которой, взвесив все «за» и «против», было принято решение, что от российского сжиженного газа прибалтийская республика не будет отказываться. Подрядчик проекта — предприятие Kundziņsalas dienvidu projekts — планирует построить терминал за рекордные сроки, буквально за два года.

Как сообщает Vesti. lv, известно, что в Латвийскую инфраструктуру готовы инвестировать российские бизнесмены для постройки сети газовых заправок для грузовиков и постройки электростанции, которая будет работать на сжиженном газе. Так, совладелец «Петербургского нефтяного терминала» Михаил Скигин уже инвестировал три миллиона долларов в проект латвийской электростанции, работающей на СПГ.

Известно также, что бизнесмены уже заключили договор с Газпромом на будущие поставки СПГ через латвийский терминал. Министерство экономики Латвии очень приветствует данное решение и никаким образом этому не препятствует, в отличии от такого же министерства Литвы. Стоит отметить, что в прошлом году все три прибалтийские страны, несмотря на все попытки отказаться от поставок газа из России, нарастили объемы закупок у Газпрома. Латвия же среди всех остальных заняла лидирующее место, закупив у российской компании 1,785 миллиарда кубометров природного газа, что на 26% больше, чем в 2016 году.

Отмечается, что Латвия и раньше отказывалась от закупок сжиженного газа в Литве по причине его дороговизны. Российский газ на 8−12% дешевле, чем газ, поставляемый норвежской компанией Statoil в СПГ-терминал в Клайпеде. При строительстве терминала в Клайпеде литовские власти надеялись на то, что Латвия станет одним из покупателей литовского СПГ и будет получать газ из регионального СПГ-терминала. Вместо этого Латвия уже не в первый раз выбирает сотрудничество с Газпромом.

Строительство частного СПГ в рижском порту не стало исключением из правил в политике Латвии, которая объясняет строительство данного терминала тем, что получаемый газ с этого нового терминала будет на порядок дешевле, в том числе и газ Газпрома, и какие бы ни были идеологические убеждения, но логика и экономика страны диктуют свои правила.

Кроме того, причина строительства частного СПГ связывается с давней обидой Латвии на Литву. Когда решался вопрос о том, где будет поставлен терминал, который сейчас находится в Клайпеде, Литва без каких-либо договоренностей возвела данный терминал у себя в стране в расчете на то, что все страны Прибалтики будут вынуждены пользоваться этим терминалом, и прибыль будет идти в карман Литве.

Ранее ИА REGNUM более подробно рассказывало о проекте строительства первого частного терминала СПГ в Латвии.

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