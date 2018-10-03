Россети возглавили рейтинг «RAEX» в сфере электроэнергетики

Москва, , 14:15 — REGNUM Компания «Российские сети» заняла первое место в десятке крупнейших компаний электроэнергетики и 12-е среди крупнейших компаний России по объему реализации продукции по итогам 2017 года, следует из рейтинга, подготовленного агентством «RAEX».

Экономическое исследование проводилось среди 600 крупнейших компаний России из различных сфер экономики. Среди лидеров бизнеса в области инвестиционной активности компания заняла 12 место.

Общая выручка Россетей за 2017 год составила 948,3 млрд рублей, что на 5,3% выше показателя в позапрошлом году. На официальных ресурсах предприятия сообщается, что полезный отпуск электроэнергии потребителям составил в 2017 году 748,2 млрд кВт∙ч. Сегодня компания управляет 2,34 млн километров линий электропередачи, 502 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 781 тысячи МВА.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до конца года Россети введут в субъектах Сибирского федерального округа около 1800 мегавольтампер новых мощностей и построят более трех тысяч километров линий электропередачи.

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