В регионах пройдет кампания по продвижению российских товаров

Москва, , 14:14 — REGNUM Роскачество проведёт масштабную капанию по продвижению российских товаров, отмеченных государственным Знаком качества. Промо-акция охватит семь регионов России — Алтайский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельскую, Свердловскую области, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области и продлится до 12 ноября, сообщили в Роскачестве.

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, программа продвижения качественных российских товаров в торговых сетях — это одна из действенных мер поддержки государства. Отбор качественных товаров осуществляется за счет федерального бюджета. Производитель и торговые сети не несут никаких расходов, соответственно цена не товары со Знаком качества расти не будет.

В тестовом режиме программы продвижения качественных товаров были запущены в 2016 году в двух крупных торговых сетях. В ходе эксперимента выяснилось, что товары, отмеченные государственным Знаком качества, продемонстрировали рост продаж в среднем на 40%. Это говорит о том, что потребители начинают верить в качество российских продуктов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, подавляющее большинство жителей России (73%) считают качественными продукты питания, не содержащие искусственных добавок, ГМО и красителей. Для 34% опрошенных качественные продукты — те, у которых маленький срок хранения.

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