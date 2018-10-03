Среда, 3 Октября 2018 года
15:19:01 МСК

В Костромской области новый глава департамента земельных отношений

Экономика

Предыдущий руководитель ушел на повышение

Кострома, 3 октября 2018, 14:08 — REGNUM  В департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области назначен новый руководитель, сообщает пресс-служба губернатора области. Им стала бывший глава отдела кадастровых работ Марина Иванова.

Марина Иванова проработала в областной Кадастровой палате более 14 лет, последние два года руководила отделом кадастровых работ департамента имущественных и земельных отношений.

Бывший глава департамента имущественных и земельных отношений Денис Гальцев начал работать в новой должности заместителя губернатора Костромской области.

ИА REGNUM напоминает, что в итоге конкурсного отбора главой администрации города Костромы стал Алексей Смирнов — бывший заместитель губернатора Костромской области по вопросам агропромышленного и лесного комплекса.

Его обязанности распределили на двух замов главы региона:

  • лесопромышленным комплексом, сельским хозяйством и природными ресурсами займется Денис Гальцев;
  • за развитие транспортной сферы и дорожного хозяйства будет отвечать Юрий Маков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить