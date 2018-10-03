В Костромской области новый глава департамента земельных отношений

Кострома, , 14:08 — REGNUM В департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области назначен новый руководитель, сообщает пресс-служба губернатора области. Им стала бывший глава отдела кадастровых работ Марина Иванова.

Марина Иванова проработала в областной Кадастровой палате более 14 лет, последние два года руководила отделом кадастровых работ департамента имущественных и земельных отношений.

Бывший глава департамента имущественных и земельных отношений Денис Гальцев начал работать в новой должности заместителя губернатора Костромской области.

ИА REGNUM напоминает, что в итоге конкурсного отбора главой администрации города Костромы стал Алексей Смирнов — бывший заместитель губернатора Костромской области по вопросам агропромышленного и лесного комплекса.

Его обязанности распределили на двух замов главы региона: