В Киргизии повысили зарплаты семейным врачам и медсестрам

Бишкек, , 14:06 — REGNUM Власти Киргизии с 1 октября повысили размеры заработной платы врачей и медицинских сестер, работающих в центрах семейной медицины (совмещенных детских и взрослых поликлиниках) и в фельдшерско-акушерских пунктах. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Теперь зарплаты этого медперсонала будет складываться из гарантированной части и бонуса, который будет рассчитываться на основе достигнутых результатов работы и вклада в лечебно-диагностический процесс.

В ведомстве отмечают, что минимальная доплата к гарантированной части зарплаты врачей составит 5,1 тысячи сомов (4,8 тысячи рублей), а максимальная — 16,2 тысячи сомов (около 15,3 тысячи рублей). Благодаря этому молодой семейный врач будет получать от 11 тысяч до 22 тысяч сомов (от 10,3 тысячи до 20,7 тысячи рублей) в месяц, а врач с большим стажем — от 18 тысяч до 30 тысяч сомов (от 17 тысяч до 28,3 тысячи рублей).

В минздраве утверждают, что новая система оплаты труда медработников позволит повысить престиж семейного врача и врача общей практики, привлечь к работе больше специалистов семейной медицины и усилить эффективность их деятельности.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2017 года в Киргизии насчитывалось 13 484 врачей и 33 958 специалистов со средним медицинским образованием. При этом в систему здравоохранения в минувшем году прибыли 1 626 новых врачей и 4 397 специалистов со средним медобразованием. В этот же период уволились 1 574 врача и 4 227 специалистов со средним медобразованием.

По официальным данным, в первой половине 2018 года в Киргизии размер среднемесячной номинальной заработной платы составил 15,4 тысячи сомов (14,5 тысячи рублей по текущему курсу). При этом средняя зарплата бюджетников была равна чуть больше 12 тысяч сомов (11,3 тысячи рублей), а работников внебюджетной сферы — 21 тысячу сомов (19,8 тысячи рублей).