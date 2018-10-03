На Украине решили продать одно из крупнейших генерирующих предприятий

Киев, , 14:05 — REGNUM Правительство Украины намерено приватизировать одного из ведущих производителей электроэнергии в стране «Центрэнерго», заявил глава фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Виталий Трубаров, сообщает 3 октября УНИАН.

По его словам, «Центрэнерго» будет продан при начально цене 5,984 млрд гривен ($210 млн). Предложение правительства Украины еще будет дорабатываться, чтобы обозначить условия продажи, обязательные к выполнению покупателем.

Напомним, ранее консалтинговая компания Ernst & Young оценила стоимость «Центрэнерго» именно в размере $210 млн. В начале сентября правительство Украины утвердило график подготовки «Центрэнерго» к приватизации.

Отметим, что в состав предприятия входят три ТЭЦ — Углегорская, Змиевская и Трипольская с суммарной мощностью 7,665 тыс. МВт, что составляет 14% от общей генерирующей мощности на Украине.