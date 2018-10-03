На дотации для семеноводческих хозяйств Киргизии нужен 101 млн рублей

Бишкек, , 14:04 — REGNUM Министерству сельского хозяйства Киргизии необходимо дополнительно получить из бюджета еще 107 млн сомов (100,9 млн рублей) на тридцатипроцентную дотацию семеноводческих хозяйств в 2019 году. Об этом заявил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев на заседании республиканского парламента.

По словам высокопоставленного чиновника, сейчас в республике насчитывается 109 семеноводческих хозяйств, из которых 77 занимаются производством семян элитных сортов.

В свою очередь заместитель министра финансов Мирлан Байгончоков сообщил парламентариям о том, что денег на оказание производителям семян в бюджете нет, поскольку соответствующий законопроект все еще не принят.

«Эти средства не предусмотрены. Если закон примут, будем искать», — подытожил глава финансового ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что по информации министерства финансов, по итогам 2017 года сельскохозяйственная отрасль Киргизии произвела продукции на сумму свыше 64,2 млрд сомов (более 60,5 млрд рублей по текущему курсу) или 12,3% от объема валового внутреннего продукта республики за этот период.