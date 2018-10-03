В Костромской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 7%

Кострома, , 14:01 — REGNUM 8 детских садов в Костромской области были закрыты для снижения уровня заболеваемости гриппа и ОРВИ, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

С 24 по 30 сентября текущего года 5 тысяч 126 костромичей с симптомами ОРВИ обратились за медицинской помощью. Это на 7% ниже аналогичного периода 2017 года.

В регионе продолжается иммунизация против гриппа. На 28 сентября против гриппа было привито более 117 тысяч человек, из них более 31 тысяч детей.

ИА REGNUM напоминает, что в с 12−19 марта текущего года в регионах России отмечалось значительное увеличение распространения и заболеваемости населения гриппом и ОРВИ.

Среди детей от 0 до 2-х лет недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены в семи субъектах РФ, среди детей 3−6 лет — в 11-ти, среди детей 7−14 лет — в 12-ти, среди лиц старше 15 — в 14-ти регионах.

В основном в России превалируют вирусы гриппа В (21,39%) и А (H1N1) pdm09 (21,54%).