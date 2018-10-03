Снижение доли расчетов в долларах положительно скажется на экономике РФ

Москва, , 13:58 — REGNUM Уменьшение долларовых расчетов, безусловно, положительно скажется на экономике России и, в перспективе, на мировой экономике, считает ведущий эксперт компании ФинЭкспертиза Игорь Шестаков.

Ранее сообщалось, что проект «дедолларизации» экономики РФ представил еще в июле президенту РоссииВладимиру Путинуглава ВТБ Андрей Костин. Согласно проекту, предполагался переход к расчетам с Китаем в юанях, с ЕС — в евро, со странами ЕАЭС — в рублях.

Правительство России заявило 3 октября, что запрет на расчеты в долларах США вводить не собирается, однако прорабатывает пути снижения зависимости экономики страны от американской валюты.

«Прежде всего, введение альтернативных валютных расчетов снизит возможности США по оказанию влияния на мировую торговлю, а также по средствам введения санкций, как первичных так и вторичных. США станет труднее вводить необоснованные таможенные барьеры, блокировать активы как компаний, так и стран.

Данные тенденции упорядочат мировую торговлю, сделают ее более устойчивой к внешним шокам, создадут дополнительные финансовые центры.

О планах по сокращению расчетов в долларах объявил в том числе Европейский союз. Так что Россия, если правительство РФ действительно прорабатывает пути снижения зависимости экономики страны от американской валюты, идет в русле мировых трендов.

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