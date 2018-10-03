Водозабор и веломаршрут получит Псков по программе «Россия — Латвия»

Псков, , 13:56 — REGNUM По программе приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» на период 2014 — 2020 годов Псковская область рассчитывает на реализацию четырёх проектов. Об этом сегодня, 3 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Среди них — проект по обеспечению чистой водой города Пскова, по которому производительность городского водозабора для Пскова планируется повысить до 30 тыс. кубометров.

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Также в программу вошли проект реконструкции памятника истории и архитектуры XVIII — XIX веков «Дом губернатора», где располагалась детско-юношеская библиотека имени Вениамина Каверина, и обустройство первого кольцевого веломаршрута по центру Пскова.

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Программой предусматривается также реконструкция 5 км подъездной региональной дороги к пункту пропуска «Брунишево» в Лавровской волости Печорского района и улучшение информационной инфраструктуры на четырёх пунктах пропуска с Латвийской Республикой.

В пресс-службе администрации Псковской области подчеркнули, что ряд проектов, в том числе по обустройству приграничных пунктов пропуска, имеют шанс стартовать до конца 2018 года.

В бюджете Псковской области для покрытия обязательного 10-процентного софинансирования мероприятий проектов предусмотрено по 14 млн рублей ежегодно. Финансирование будет выделяться в рамках госпрограммы «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014−2020 годы» в 2018 — 2020 годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом, на сотрудничество с Латвией Российская Федерация направит 7,9 млн евро. При этом финансовый вклад Евросоюза в программы будет выше российского почти в два раза.

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Напомним, федеральный закон"О ратификации Соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» на период 2014 — 2020 годов» был принят Государственной думой РФ 20 сентября 2018 года, одобрен Советом Федерации 26 сентября 2018 года и подписан президентом России Владимиром Путиным 2 октября.

Программа приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» направлена на решение вопросов развития приграничных территорий и затрагивает Псковскую, Ленинградскую область, Санкт-Петербург и отдельные регионы Латвии.

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