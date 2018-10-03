В Киргизии простаивает 701 государственное предприятие

Бишкек, , 13:55 — REGNUM Сейчас в Киргизии насчитывается 99 действующих государственных предприятий. Об этом заявил председатель фонда по управлению госимуществом Ренат Тулебердиев, выступая на пресс-конференции, пишет Tazabek.

По словам чиновника, в настоящее время подчиненное ему ведомство подготавливает 39 госпредприятий к преобразованию или укрупнению.

«Фонд занимается выявлением простаивающих предприятий. У нас числится 701 нефункционирующее госпредприятие, из них по 192 предприятиям мы подготовили пакет документов для рассмотрения», — уточнил он.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2017 года Сооронбай Жээнбеков (действующий президент Киргизии), занимавший на тот момент пост премьер-министра, во время правительственного совещания сообщил , что более 900 из 1 130 киргизских госпредприятий «существуют только на бумаге».

Также Жээнбеков отметил, что власти Киргизии намерены провести оптимизацию, по итогам которой в республике должно остаться не более 30 реально работающих государственных предприятий.