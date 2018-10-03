Минфин РФ значительно увеличит объём закупок валюты в октябре

Москва, , 13:43 — REGNUM В октябре 2018 года Министерство финансов РФ увеличит закупки валюты до 479,7 млрд руб., это рекордный показатель за последнее время. Операции по покупке иностранной валюты будут проводиться с 5 октября по 7 ноября 2018 года. Ежедневный объем покупки валюты составит 20,7 млрд руб., сообщили в Минфине РФ.

За сентябрь Минфин закупил валюту на 426,9 млрд руб. Суммарное отклонение полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября составило 4,0 млрд руб. Таким образом, объем средств, направляемых на покупку валюты, составляет 475,7 млрд руб.

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Как сообщало ИА REGNUM, основное давление на курс в последнее время оказали возобновившиеся покупки валюты ЦБ РФ в рамках реализации бюджетного правила. При этом ЦБ продолжает увеличивать объем покупок валюты для Минфина. С начала сентября месяца ЦБ удалось закупить валюты только на 80,2 млрд руб. из плановых 383,2 млрд руб., в итоге рубль будет дешеветь и дальше.

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