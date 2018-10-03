Большинство стран не согласятся на расчёт с РФ в рублях — эксперт

Москва, , 13:49 — REGNUM Отказ от доллара вызовет масштабный кризис и мировая экономика к такому не готова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября заявил старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

В правительстве РФ изучают возможность отказаться от доллара при расчётах по внешней торговле, пишет издание The Bell.

«Декларировать дедоларизацию легко, но по факту отказаться от доллара не так просто. Американский доллар продолжает оставаться мировой резервной валютой и основой для внешнеторговых расчётов по всему миру. При этом его курс достаточно устойчив, в отличие от большинства мировых валют», — отметил Ткачук.

Так, по его словам, большинство экспортных контрактов российские компании заключают в долларах. И контрагенты вряд ли согласятся на замену валюты расчётов или потребуют значительных преференций.

» РФ может активизировать расчёты в рублях с соседними странами — Казахстаном, Белоруссией и так далее, но другие страны вряд ли согласятся на это», — считает Ткачук.

В целом, отмечает он, тренд на дедолларизацию сегодня заметен во многих странах — причиной этому стали торговые войны со стороны США.

«Но доллар продолжает оставаться основой и «стержнем» текущей экономической модели в мире. Уход от доллара приведёт к сильному кризису и перестройке финансовой парадигмы — это не выгодно крупнейшим игрокам на мировой арене», — уверен Ткачук.