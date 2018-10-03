Жители северного района Забайкалья получили долгожданное тепло

Чита, , 13:37 — REGNUM Власти Забайкальского края известили о подаче отопления в Тунгокоченском районе. Это произошло спустя почти две недели после начала отопительного сезона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным замминистра территориального развития края Алексея Горенкова, в настоящее время ресурсоснабжающая организация обеспечила населённым пунктам этого северного района четырехдневный запас твёрдого топлива. Однако, чтобы избежать подобных срывов в дальнейшем, принято решение передать пять котельных на обслуживание в региональную компанию «ЗабТЭК».

Как уже сообщало ИА REGNUM, нехватка средств на приобретение угля стала причиной введения режима ЧС: в селе Верх-Усугли он был объявлен с 14 сентября 2018 года, а в Вершино-Дарасунском с 15 сентября. Для того чтобы решить проблему, требовалось изыскать 10 миллионов рублей для разблокировки счетов и приобретения топлива.

В качестве дополнительной меры обеспечения отопительного процесса региональное министерство заявило о выделении муниципалитету более 2 тысяч тонн угля из материального резерва Забайкальского края.

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