Премьер-министр Литвы пообещал создать 26 тыс. рабочих мест до 2025 года

Вильнюс, , 13:32 — REGNUM

Прорыв экономики Литвы по-прежнему только в будущем — премьер-министр Саулюс Сквернялис пообещал, что положительные сдвиги в экономике «почувствуют все граждане Литвы уже со следующего года», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 октября. Об этом глава правительства Литвы заявил по итогам оценки шести реформ, которые изучали специалисты компании Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai. В их задачу входило прогнозирование эффекта реформ на экономику.

Все шесть реформ компании, которую наняло для оценки само правительство, получили комплементарные отзывы: в отчёте сказано, что их реализация приведёт к росту ВВП на 2% и принесёт дополнительные 1,2 млрд евро, а до 2025 года будут созданы «или сохранены» 26 тыс. рабочих мест.

Правительство Литвы проводит реформы сразу в шести областях: налоговой системе, здравоохранении, образовании, пенсионной системе, инновациях и борьбе с теневой экономикой.

Отметим также, что в Литве в 2019 году состоятся выборы президента, депутатов Европарламента и муниципальные выборы. Премьер Сквернялис называется потенциальным кандидатом в президенты страны.