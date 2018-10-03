Совфед одобрил отчет об исполнении бюджета на 2017 год

Москва, , 13:11 — REGNUM На пленарном заседании Совета Федерации был одобрен отчет об исполнении федерального бюджета за 2017 год, передает 3 октября корреспондент ИА REGNUM.

По словам председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, 2017 год «стал годом выхода из рецессии». Сенатор подчеркнул, что в прошлом году также был достигнут рекордно низкий уровень инфляции — 2,5%. Также в 2017 году было отмечено снижение на 1,6% кредитной задолженности регионов.

Кроме того, по данным комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, в 2017 году было реструктуризировано 735 млрд рублей долга регионов по бюджетным кредитам, что составляет 72% задолженности регионов России. По итогам исполнения федерального бюджета за 2017 год дефицит составляет 1,3 трлн рублей, отметили в Совфеде.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Совете Федерации подчеркнул, что с начала 2018 года долг российских регионов перед государством сократился на 200 млрд рублей.

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