Минфин РФ направит на покупку валюты более 475 млрд рублей

Москва, , 13:11 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации с 5 октября по 7 ноября нарастит закупку иностранной валюты до 475,7 млрд рублей, сообщается 3 октября на сайте ведомства.

Отмечается, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов прогнозируется в октябре на уровне 479,7 млрд рублей, при этом в сентябре министерство получило на 4 млрд рублей меньше дополнительных доходов, чем ожидалось.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 475,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 20,7 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Министерстве финансов РФ заявили о намерениях закупить иностранной валюты на внутреннем рынке на сумму 426,9 млрд рублей.

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